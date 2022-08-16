Васильев о решении IBU продлить отстранение россиян: «Когда это закончится? Когда гражданам Запада надоест такая жизнь, и они начнут задавать вопросы своим правительствам»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

Решение исполкома еще должно быть подтверждено на конгрессе IBU, который пройдет в Зальцбурге 15-18 сентября.

«Когда это закончится? Ровно тогда, когда гражданам Запада надоест такая жизнь, и они просто начнут задавать вопросы своим правительствам. Всегда декларировалось, что спорт вне политики. Таковым он и должен оставаться», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Также Васильев раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за рекомендации отстранять российских спортсменов.

«Это разрушит олимпийское движение, которое создавалось десятилетиями. Этот деятель просто уничтожает спортивное олимпийское движение. Это все печально. Хочется, чтобы здравый смысл уже восторжествовал наконец-то», – сказал Васильев.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности