Ильдар Нугманов: «Рассчитываем оформить переход Емерхонова в Татарстан до ЧР в Чайковском. При этом нас не устроит параллельный зачет с Удмуртией»

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал подробности о переходе в команду региона.

«С 1 июня Емерхонов зачислен в команду Республики Татарстан по биатлону, получает командировочные, стрелковый и другой инвентарь, получил летнюю форму. Спортсмен поступил в магистратуру Приволжского федерального университета по физической культуре, спорту и туризму.

На Кубке Содружества в Сочи он выступит в составе сборной России, а до чемпионата России в Чайковском мы рассчитываем оформить переход. При этом нас не устроит параллельный зачет Емерхонова с Удмуртией», – сказал Нугманов.

Емерхонов тренируется в составе группы Юрия Каминского.