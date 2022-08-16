Ильдар Нугманов: «Рассчитываем оформить переход Емерхонова в Татарстан до ЧР в Чайковском. При этом нас не устроит параллельный зачет с Удмуртией»

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал подробности о переходе Евгения Емерхонова в команду региона.
«С 1 июня Емерхонов зачислен в команду Республики Татарстан по биатлону, получает командировочные, стрелковый и другой инвентарь, получил летнюю форму. Спортсмен поступил в магистратуру Приволжского федерального университета по физической культуре, спорту и туризму.
На Кубке Содружества в Сочи он выступит в составе сборной России, а до чемпионата России в Чайковском мы рассчитываем оформить переход. При этом нас не устроит параллельный зачет Емерхонова с Удмуртией», – сказал Нугманов.
Емерхонов тренируется в составе группы Юрия Каминского.