«Гараничев – пример для спортсменов. Он показывает, как надо подходить к тренировкам». Кугаевский о решении биатлониста продолжать карьеру

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил решение биатлониста Евгения Гараничева продолжить карьеру.

«Мы рады, что Евгений Гараничев решил продолжить карьеру и тренируется с нашей командой. Он доволен условиями сборов и работой с другими спортсменами.

Для них он является примером, но так и должно быть. Он показывает, как надо подходить к тренировкам, какую работу делать, как правильно выполнять тренерские задания.

Для молодежи это отличная мотивация – тренироваться с призером Олимпийских игр. Сейчас Евгений находится с нами на сборе в Сочи, где готовится к стартам на Кубок Содружества», – рассказал Кугаевский.

Евгений Гараничев: «Полетим на Кубок Содружества командой Тюменской области, но о задачах пока говорить рано»