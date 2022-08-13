«Гараничев – пример для спортсменов. Он показывает, как надо подходить к тренировкам». Кугаевский о решении биатлониста продолжать карьеру

Теги сборная России Евгений Гараничев Максим Кугаевский сборная Тюменской области Кубок Содружества Биатлон

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский оценил решение биатлониста Евгения Гараничева продолжить карьеру.

«Мы рады, что Евгений Гараничев решил продолжить карьеру и тренируется с нашей командой. Он доволен условиями сборов и работой с другими спортсменами.

Для них он является примером, но так и должно быть. Он показывает, как надо подходить к тренировкам, какую работу делать, как правильно выполнять тренерские задания.

Для молодежи это отличная мотивация – тренироваться с призером Олимпийских игр. Сейчас Евгений находится с нами на сборе в Сочи, где готовится к стартам на Кубок Содружества», – рассказал Кугаевский.

Евгений Гараничев: «Полетим на Кубок Содружества командой Тюменской области, но о задачах пока говорить рано»

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