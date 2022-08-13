Латыпов о Кубке Содружества: «Такие контрольные старты помогают поддержать форму. Надо, чтобы при допуске к международным соревнованиям мы были готовы»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о предстоящем участии в Кубке Содружества.

«Буду выступать на этапах Кубка Содружества в Сочи и в Раубичах. Ожидания? Надо проверить подготовку – как мы прошли первую часть сезона. Посмотреть, какое самочувствие, сравнить с ребятами. Группа тренируется хорошо.

Всем интересно, как мы выглядим на данном этапе. Такие контрольные старты помогают поддержать форму. Очень хорошо, что будет здоровая конкуренция. Надо сделать так, чтобы при допуске к международным соревнованиям мы были готовы», – сказал Латыпов.