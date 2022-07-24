Гореева об отстранении от международных стартов: «Мотивация не пропала, и в России есть достойные соперники. Есть маленькая надежда, что нас допустят»

Российская биатлонистка рассказала, как отреагировала на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– Как вы восприняли новость об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований?

– Об этом стало известно, когда мы были на сборе в Италии и готовились к Кубку IBU, готовились усердно, и было очень печально узнать, что мы возвращаемся домой и на этом международный сезон заканчивается.

– Как сейчас мотивируете себя, понимая, что в следующем сезоне Россию могут вновь не допустить к международным стартам?

– Мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых ещё нужно постараться выглядеть хорошо. И у нас все равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят.

– Какой результат на российских соревнованиях в следующем сезоне будете считать успешным для себя?

– Конечно, в идеале всегда быть в тройке, но считаю, что хорошим результатом будет не выходить из десятки сильнейших, – сказала Гореева.