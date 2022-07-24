Гореева об отстранении от международных стартов: «Мотивация не пропала, и в России есть достойные соперники. Есть маленькая надежда, что нас допустят»

Теги сборная России жен Кубок IBU Анастасия Гореева Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как отреагировала на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– Как вы восприняли новость об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований?

– Об этом стало известно, когда мы были на сборе в Италии и готовились к Кубку IBU, готовились усердно, и было очень печально узнать, что мы возвращаемся домой и на этом международный сезон заканчивается.

– Как сейчас мотивируете себя, понимая, что в следующем сезоне Россию могут вновь не допустить к международным стартам?

– Мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых ещё нужно постараться выглядеть хорошо. И у нас все равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят.

– Какой результат на российских соревнованиях в следующем сезоне будете считать успешным для себя?

– Конечно, в идеале всегда быть в тройке, но считаю, что хорошим результатом будет не выходить из десятки сильнейших, – сказала Гореева.

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