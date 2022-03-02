Куклина, Гербулова, Сливко, Поварницын, Мухамедзянов и другие участники Кубка IBU вернулись в Россию

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Лариса Куклина Наталья Гербулова Александр Поварницын Виктория Сливко Ильназ Мухамедзянов Европейские игры Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Михаил Первушин Анастасия Гореева Алина Кудисова Сергей Аверьянов Биатлон

Российские биатлонисты, участвовавшие в Кубке IBU, вернулись в Россию. 

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов

«Группа наших сборников – Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Александр Поварницын, Василий Томшин, Михаил Бурундуков, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин – после пяти часов, проведенных на российско-финской границе, благополучно вернулась в Россию.

О том, как они выбирались из Европы последние пару суток, вы могли следить в соцсетях наших спортсменов», – написал Аверьянов в телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные