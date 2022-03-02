Куклина, Гербулова, Сливко, Поварницын, Мухамедзянов и другие участники Кубка IBU вернулись в Россию

Российские биатлонисты, участвовавшие в Кубке IBU, вернулись в Россию.
Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Группа наших сборников – Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Александр Поварницын, Василий Томшин, Михаил Бурундуков, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин – после пяти часов, проведенных на российско-финской границе, благополучно вернулась в Россию.
О том, как они выбирались из Европы последние пару суток, вы могли следить в соцсетях наших спортсменов», – написал Аверьянов в телеграм-канале.