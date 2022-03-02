Куклина, Гербулова, Сливко, Поварницын, Мухамедзянов и другие участники Кубка IBU вернулись в Россию

Российские биатлонисты, участвовавшие в Кубке IBU, вернулись в Россию.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) .

«Группа наших сборников – , , , , , , , , Михаил Бурундуков, , – после пяти часов, проведенных на российско-финской границе, благополучно вернулась в Россию.

О том, как они выбирались из Европы последние пару суток, вы могли следить в соцсетях наших спортсменов», – написал Аверьянов в телеграм-канале.