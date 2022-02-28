«Антерсельва – Вена – Хельсинки – Питер – Москва». Гореева описала маршрут российских биатлонистов, которые должны были выступить на Кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Гореева описала маршрут, по которому будет добираться до России.
Планировалось, что спортсменка выступит на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
«Антерсельва – Вена – Хельсинки – Питер – Москва», – написала Гореева.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.
Команда лишилась возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборная России в ответ отказалась выступать в нейтральном статусе, поэтому пропускает оставшуюся часть сезона.
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