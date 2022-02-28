«Антерсельва – Вена – Хельсинки – Питер – Москва». Гореева описала маршрут российских биатлонистов, которые должны были выступить на Кубке IBU

Российская биатлонистка описала маршрут, по которому будет добираться до России.

Планировалось, что спортсменка выступит на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

«Антерсельва – Вена – Хельсинки – Питер – Москва», – написала Гореева.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Команда лишилась возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборная России в ответ отказалась выступать в нейтральном статусе, поэтому пропускает оставшуюся часть сезона.

Сливко, Гербулова, Бабиков выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти