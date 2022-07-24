Анастасия Гореева: «Украинские друзья на всех нас ополчились. Было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств»

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как изменилось отношение к российским спортсменам после начала спецоперации России на Украине.

В марте этого года россияне были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов ( ).

«С иностранцами мы не то чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты.

А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», – сказала Гореева.