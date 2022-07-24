Анастасия Гореева: «Украинские друзья на всех нас ополчились. Было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств»

Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как изменилось отношение к российским спортсменам после начала спецоперации России на Украине.
В марте этого года россияне были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«С иностранцами мы не то чтобы дружим, но легкую переписку можем вести. Однако после нашего отстранения никто не писал, оборвались контакты.
А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», – сказала Гореева.