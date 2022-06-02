Виктор Майгуров: «Отказ выступать в нейтральном статусе – мое решение. Этот статус для нас унизителен и неприемлем»

объяснил отказ сборной выступать в нейтральном статусе на Кубке мира.

Изначально Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации на Украине рекомендовал всем спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только под нейтральным флагом. Позже МОК рекомендовал отстранить спортсменов полностью.

«Это было в первую очередь мое решение, поддержанное ОКР и Минспорта. Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем.

Было понятно, куда развивается ситуация. Правота этого решения подтвердилась через несколько дней, когда нам запретили выступать даже в нейтральном статусе, а наших юниоров не допустили к эстафете на чемпионате мира в США, хотя команда там уже находилась.

Это решение IBU мы оспорили в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, потому что считаем отстранение неправомерным: мы не нарушали никаких правил и требований и отстранения ничем не заслужили», – рассказал президент Союза биатлонистов России ( ) .

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Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам