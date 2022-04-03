Майгуров об отстранении сборной России: «Не скажу, что все спортсмены супероптимистичны, но в ожидании. Бороться мы точно должны за свое имя»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о ситуации с отстранением спортсменов от международных стартов и об участии в выборах президента СБР.

– Я сам себе улыбаюсь – каждые два года я участвую в выборах.

Будем реализовывать ту программу, которая заявлена два года назад. Проведем анализ, что удалось сделать, что нет. У нас утверждена программа развития до 2026-го. Я уверен, что региональные организации видят, что и как мы делаем, дадут объективную оценку. Если получим доверие – будем продолжать работу.

Я повторял: есть сборная, есть регионы. Как минимум это делится 50 на 50, но акцент все равно больше в сторону регионов. И в нынешнее время, как ни в какое другое, туда нужно обратить внимание.

– Скажите о настроениях в команде: есть ли мотивация, что говорят внутри коллектива?

– Мы позавчера провели встречу со спортсменами. Не скажу, что все супероптимистичны, но в ожидании. Все ждали от нас информации: как что будет, какая будет мотивационная поддержка. Мы со своей стороны все объяснили. Но и призвали их с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации.

Если бы что-то зависело от наших действий, мы бы приложили все усилия. Но сейчас мы должны быть сдержанными, корректными – я уверен, что все вернется. Многие решения сегодня политизированы. Простой пример: ФИФА и IBU, другие федерации есть. К нам, наверное, самые жесткие меры, для нас непонятные.

С нашей стороны будет очередная апелляция по поводу отстранения СБР. Там suspended (приостановлено) – там не говорится ни о членстве, ни о чем-то конкретном. Это говорит о том, что в конституции IBU нет пунктов, которые мы нарушили. И это дает нам определенную надежду, хотя… Бороться мы точно должны за свое имя, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».