Васильев о возможной смене гражданства российскими спортсменами: «Считаю, что это выбор каждого. Если будет американский паспорт, мы все равно останемся русскими»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

«Я никогда никого не осуждал. Считаю, что это выбор каждого человека. Он должен сам принимать решение, но очень хорошо подумать. Если будет немецкий или американский паспорт, мы все равно останемся русскими. Какое-то время все равно будет какое-то улюлюканье, освистывание.

Смена гражданства займет какое-то время. Быстро такие вопросы не решаются. За полгода или год никто не даст паспорт чужой страны. Разве что Молдовы или Казахстана. Все остальное – это не быстрый процесс. И стоит ли оно того, когда к тебе все равно будут относиться, как к русскому, по несправедливости.

Мы же прекрасно понимаем: все, что сейчас происходит в спорте, – это абсолютное беззаконие. Ни в одном уставе ни одной международной организации даже не существует намека, а уже тем более пункта, говорящего о том, что спортсмены должны отвечать за действия правительств их стран. И тем более, о коллективной ответственности. Там вообще ничего близкого нет. Поэтому все отстранения – абсолютно беззаконны», – сказал Васильев.

«Конечно, обязательно настанет такое время, что все сядут за круглый стол и нужно будет обязательно договариваться. Тогда надо будет обязательно вспомнить тех, кто нарушал существующий закон. Эти чиновники должны покинуть международные федерации.

Как было в биатлоне? Перед тем, как прислать письмо, они прислали опросник: подтвердите, пожалуйста, что вы – федерация, которая представляет Российскую Федерацию и подтвердите, что ваши спортсмены – российские. Нормальные вопросы? Вот такие письма они присылали, чтобы найти формальный повод для нашего отстранения. Потом сказали, что российские спортсмены дискредитировали спортивное движение. Глупость несусветная!

Думаю, что пройдет год, максимум – два, они окажутся в безвыходном положении и обязательно придут с нами договариваться. В этот момент мы должны быть готовы», – добавил экс-биатлонист.

«Сборные команды по видам спорта нужны. В этом нет никакого сомнения, во всяком случае, для меня. Вся эта ситуация рано или поздно закончится и если мы позволим себе такую роскошь, как распустить сборников по регионам, то в час икс, когда настанет перемирие, а затем «мир, дружба, жвачка» – наши спортсмены будут не готовы.

Этого позволить себе нельзя и обязательно нужно сохранить тот тренд, который был задан много десятилетий назад. Потерять – легко, восстановить потом тяжело. Почему еще нужна сборная, потому что все остальные спортсмены подтягиваются под этот тренд и всегда лидеры являются определенным маяком, определенным стимулом для остальных спортсменов, чтобы стать такими же. Если мы потеряем этот ориентир в лице лидеров сборных команд, то спорт очень быстро деградирует», – отметил Васильев.