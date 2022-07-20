Юрий Каминский: «Не очень понимаю нашу стратегию. Зачем лучших спортсменов развели по разным группам? С кем конкурировать Латыпову, непонятно»

Старший мужской тренер сборной России Юрий Каминский поделился мнением о разделении команды на группы при подготовке к сезону.

– Сезон предстоит по многим параметрам нестандартный. Подготовка отличается от привычной?

– Подготовка исходит, во-первых, из поставленных стратегических задач, во-вторых, из способности спортсменов решать эти задачи. На сегодняшний день, честно говоря, не очень понимаю нашу стратегию.

– В каком плане?

– Хотелось бы четко понимать, зачем лучших спортсменов развели по разным группам подготовки. Основным показателем работы национальных команд являются результаты их лидеров. Возможно, произойдет чудо и хотя бы кто-нибудь из наших выйдет на уровень Йоханнеса Бо, посмотрим.

А пока у тренеров работают спортсмены нескольких уровней: поопытнее, помоложе и совсем молодые. Это предполагает многозадачность.

Если есть акцент на предстоящую Олимпиаду, а у биатлонной державы должна быть именно такая стратегия, то мы обязаны не только просмотреть всех кандидатов на участие в предстоящей Олимпиаде, но и создать условия для дальнейшего прогресса наших лидеров.

– Но если собрать сильных в одну группу, ориентира лишатся средние.

– Потому и говорю: все зависит от стратегии. Олимпиада – одно, подготовка резерва – другое. Например, в прошлом году в нашей группе прибавили почти все.

На этот раз ориентир для большинства – Латыпов. А вот с кем конкурировать самому Латыпову, не очень понятно. Пытаемся как-то решить проблему внутри группы.

– У вас есть амбиции доказать, что люди из вашей тренировочной группы, в которой одна звездная фамилия, способны дать бой лидерам российского биатлона?

– Процитирую Николая Лопухова: «Моя задача, как тренера, чтобы прогрессировали все спортсмены». Придерживаюсь той же доктрины. Единственное, чего хочу: четко поставленной задачи, к чему я должен стремиться, если исходить из работы вдолгую.

Готовить резерв для ? Нет вопросов, буду готовить и передавать. Растить людей с прицелом на Олимпиаду? Принимается, только сформулируйте это внятно.

Важное предпочтение лишь одно: тренировать спортсменов сколько-нибудь продолжительный срок. Так уж я устроен, что, чем дольше знаю спортсмена, тем более качественно с ним работаю, тем выше результаты. Со временем тренер и спортсмен начинают лучше понимать друг друга.

Года, как бывает в юниорских командах, для этого мало. Два – самый минимум. Три – уже хорошо. Полноценный олимпийский цикл – отлично. Именно продолжительная работа с Крюковым и Петуховым позволяла удерживать этих ребят на высоком уровне в лыжах, – сказал Каминский.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались