Майгуров о составе мужской сборной: «Мы обсуждали с Каминским, проходили по каждой кандидатуре. В моем кабинете у него все было хорошо, выходя – он дает другие комментарии»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о формировании состава сборной на новый сезон.

– Еще одна претензия к вам: почему нельзя было провести выборы главы СБР до комплектования сборной на новый сезон?

– Мы планировали в марте внеочередную конференцию, чтобы внести изменения в Устав: в том числе хотели провести упрощение системы выборов. Сейчас для победы требуется 2/3 голосов, а мы предлагали 50 % + 2 голоса. Выборы бы точно состоялись. Сейчас – возможно, придется проводить еще одни выборы, если ни один из кандидатов не наберет эти 2/3.

Плюс у нас есть правление и совет СБР, которые, по сути, дублируют функции. В новой редакции Устава предполагается Исполком СБР, который объединит полномочия двух органов и будет четче соответствовать законодательству РФ. Мы планировали зарегистрировать новый Устав в конце апреля, но теперь должны доработать его в соответствии с пожеланиями Минюста.

Для себя я не видел проблем комплектования команды – какая разница, кто это будет делать, если решение принимает Правление? У нас не так много тренеров и спортсменов, чтобы устраивать жаркие дискуссии.

Тем более сезон, возможно, получится экспериментальным. Какие-то тренеры были поддержаны единогласно, какие-то – нет. Но при этом других предложений от Правления не поступило. До этого я собирал тренерский совет, и формально, и неформально – с ними обсуждал состав.

– Есть сигналы, в том числе от Юрия Каминского, что тренеров поставили перед фактом по поводу комплектования групп. Обсуждали ли с ними? Кому давали приоритет?

– Ну смотрите: Каминский предложил свой состав. выразил желание готовиться самостоятельно, за ним потянулся его друг . Я не стал этому препятствовать – можно, конечно, было жестко сказать: или готовишься с Каминским, или вас не будет в команде. Но учитывая сегодняшнюю действительность, есть время для экспериментов.

Да, я поддержал – он возглавил одну из групп. Каминский наверняка на это сетует, но я считаю, что Истомин достиг тех компетенций, что ему уже можно доверить полноценную группу.

– Вы разговаривали с Каминским, когда уже стало понятно, что у него, по сути, никого не осталось из топов? Что он вам говорил?

– Мы обсуждали, проходили по каждой кандидатуре. В моем кабинете у него все было хорошо, выходя – он дает другие комментарии, – сказал Майгуров.

Босс нашего биатлона раскрылся в этом интервью: реклама баварских дверей, страх на Камчатке и абсурдная история с загранпаспортом из 90-х