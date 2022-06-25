Кристина Резцова: «Кого считаю лидером женской команды? У нас в группе тренируются Серохвостов и Халили. Кто-то из них определенно женский лидер»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова назвала Даниила Серохвостова и Карима Халили лидерами женской команды.

«Логинов или Латыпов? Серохвостов. Или Халили. Их парочка, в общем.

Кого считаю лидером женской команды в биатлоне? У нас сейчас с Артемом Истоминым и Виталием Норицыным тренируются Даня Серохвостов и Карим Халили. Кто-то из них определенно женский лидер», – пошутила Резцова в эфире телеграм-канала «Матч! Биатлон и лыжи».

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