Кристина Резцова: «Кого считаю лидером женской команды? У нас в группе тренируются Серохвостов и Халили. Кто-то из них определенно женский лидер»

Российская биатлонистка Кристина Резцова назвала Даниила Серохвостова и Карима Халили лидерами женской команды.
«Логинов или Латыпов? Серохвостов. Или Халили. Их парочка, в общем.
Кого считаю лидером женской команды в биатлоне? У нас сейчас с Артемом Истоминым и Виталием Норицыным тренируются Даня Серохвостов и Карим Халили. Кто-то из них определенно женский лидер», – пошутила Резцова в эфире телеграм-канала «Матч! Биатлон и лыжи».
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