Алексей Нуждов: «Мы с Майгуровым заинтересованы в развитии нашего спорта и прежде всего будем помогать не друг другу, а биатлону. Противостояния и споры – это не помощь»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов высказался о соперничестве с Виктором Майгуровым за должность главы СБР.

Первый тур выборов проходил 23 июня во время конференции СБР, но никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов для победы.

– После отчетно-выборной конференции у вас с Виктором Майгуровым взаимное джентльменское поведение в СМИ с отсутствием жестких выпадов в адрес друг друга. Вы готовы объединить с ним усилия при любом исходе выборов и помогать друг другу развивать российский биатлон?

– В любом случае мы заинтересованы в развитии нашего вида спорта и прежде всего будем помогать не друг другу, а биатлону. Противостояния и споры – это не помощь. Критика должна быть, но только конструктивная, а помогать мы будем по определению, вне зависимости от итогов выборов, – сказал Нуждов.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?