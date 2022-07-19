Губерниев о контракте СБР с букмекерами: «Майгуров считал, что большие деньги могут заставить спортсменов принимать допинг. Неужели он за допинг?»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость о том, что Союз биатлонистов России (СБР) заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией «Пари».

Сумма трехлетнего соглашения СБР составляет 450 млн рублей.

соглашение с букмекерами подписал! В грядущем сезоне призовые спортсменам и тренерам будут очень хорошими! И регионам достанется на развитие биатлона!

Молодец, Нуждов, слово сдержал! Привлек спонсоров! Но как быть теперь Майгурову, который считал, что большие деньги могут заставить спортсменов принимать допинг?

Неужели Виктор за допинг? Или жизнь заставила посмотреть на ситуацию иными, трезвыми глазами?» – написал Губерниев.

Майгуров о призовом фонде Кубка России: «Большие деньги побудят горячие головы вернуться к старому способу быстрых результатов – допингу»