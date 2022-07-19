Повторные выборы президента СБР, скорее всего, не состоятся в августе. Дату объявят за месяц до выборов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что повторные выборы главы организации, скорее всего, не состоятся в августе.

«Дата неизвестна, мы ждем информации от Минюста по поводу нашего устава. Вряд ли это уже будет конец августа.

Это также зависит и от региональных организаций. Мы объявим дату проведения за месяц до выборов», – сказал Майгуров на пресс-конференции.

Первый круг голосования на выборах главы СБР прошел 23 июня. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.

Действующего главу СБР Майгурова поддержали 35 делегатов, его соперника Алексея Нуждова – 18. Для победы на повторных выборах будет достаточно простого большинства голосов. 

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