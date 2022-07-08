Александр Тихонов: «Союз двух интриганов – Нуждова и Польховского – может окончательно погубить наш биатлон»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал возможное назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России ( ) в случае победы на выборах.

«С интересом прочитал новость о желании Нуждова назначить вице-президентом по ключевому направлению – по работе с регионами – Польховского. Что ж, подобное притягивается к подобному.

Этот союз двух интриганов может окончательно погубить наш биатлон, о чем делегатам на повторной отчетно-выборной конференции стоит крепко задуматься, какие бы им горы не увещал Нуждов.

Сейчас его сторонники говорят, что якобы он привел спонсора на 150 миллионов. Но это заслуга не Нуждова, а нашего биатлона. На конференции же ясно прозвучало, что спонсор придет при любом президенте, потому что заинтересован сотрудничать с российским биатлоном, соревнованиями на Кубок России и Кубок Содружества.

Судя по кадровым назначениям, у Нуждова полная толерантность к допингу, ведь о том, как работал Польховский, всем давно известно, а о методах борьбы с допингом я от него ничего не слышал.

Губерниев кричит, что большие призовые не приведут к допингу, так у нас безо всяких призовых силами РУСАДА за 10 лет было поймано 20 спортсменов. А про массовый побег биатлонистов на «Ижевской винтовке», когда приехали допинг-офицеры, все уже забыли?

Так если бездумно засыпать Кубок России призовыми деньгами спонсора, я не сомневаюсь, что мы снова столкнемся с этой раковой опухолью российского спорта в таких масштабах, каких он ее еще не знал.

В это непростое время спортсменов нужно поддержать материально, но эта поддержка должна быть разумной и сопровождаться другими вливаниями: в поддержку команд, которые не могут организовать перелет на Кубок России, в усиление допинг-контроля, в том числе и внесоревновательного, в повышение качества проведения самих соревнований и их трансляций.

Вы посмотрите, в каком состоянии находится легендарный Ижевский комплекс в Удмуртии, где руководит прохвост Иван Черезов. Вы его собрались в таком виде показывать на всю страну? Это стыд и срам.

В сюжете на «Матч ТВ» корреспондентка сказала, что Нуждов – это перемены, а Майгуров – это старое. Так какие перемены мы ждем с Польховским, на что рассчитываем с поддержкой его Драчевым, Хованцевым, Раменским и прочими деятелями, уже и так наследившим в истории биатлона?

Исходя из того, что я видел в программах кандидатов, Майгуров – это как лучик надежды, шанс, хоть на какое-то пусть медленное, но развитие, а Нуждов – это глубокая могила под фанфары его громких обещаний», – сказал Тихонов.

Польховский и Касперович станут вице-президентами СБР, если на выборах победит Нуждов (Metaratings)