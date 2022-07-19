Нуждов о контракте СБР с букмекерами: «Следуем лозунгу о том, что спорт должен зарабатывать средства, а не ждать, что их дадут»

Вице-президент СБР и кандидат на пост главы организации Алексей Нуждов прокомментировал подписание спонсорского контракта с букмекерской компанией «Пари».

Сумма трехлетнего соглашения, по информации ТАСС, составляет 450 млн рублей.

«Мы следуем лозунгу о том, что спорт должен зарабатывать средства, а не ждать, что их дадут.

Надо научиться зарабатывать, учитывая медийность нашего спорта. Сейчас мы совместно получили хороший результат. Такого уровня контрактов в истории СБР еще не было», – сказал Нуждов.

Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией «Пари» на 450 млн рублей