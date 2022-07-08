Дмитрий Губерниев: «Надо валяться в ногах у спонсоров, чтобы у лыжников были призовые. В биатлоне эту ситуацию решил господин Нуждов»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не планируется платить призовые.

«Наша задача – сохранить спорт. Тут мы плавно переходим к части моих пикировок с Еленой Валерьевной Вяльбе, которая с упорством достойным лучшего применения рассказывает о том, что спортсмен должен думать о медалях и о соревнованиях.

Она права, но тогда и президент федерации должен думать о том, как одеть и обуть спортсмена. Да, они все находятся на ставках, но Кубков мира в ближайшее время не предвидится, а там они получают хорошие призовые.

И вообще не надо тешить себя иллюзиями, будто мы в этом сезоне вернемся на мировую арену. Ближайший год точно будет внутрироссийским. Дай бог, чтобы только один сезон, потому что просвета тут не видно с такими нападками на Россию в спорте.

Когда руководитель федерации говорит, что у нас нет денег, но при этом сама палец о палец не ударит, чтобы они появились, возникают вопросы.

Ладно бы риторика была такой, что спортсмен бегает за медали, а мы ему поможем, найдем деньги. Надо валяться в ногах у спонсоров, чтобы были призовые у лыжников.

В биатлоне эту ситуацию решил господин Нуждов. Мы помним, как господин Майгуров рассказывал, что сейчас нам не нужны большие деньги.

Я хочу всем напомнить, что биатлонистов России принял решение не ехать на этапы Кубка мира, и мы отправились на Кубок России, в Уфе не было никаких призовых денег.

То же самое случилось и в Тюмени, где призовые платили, но местные власти. Без Нуждова биатлонисты сосали бы лапу, как и лыжники. А так поддержка будет тренерам, спортсменам и регионам.

Позиция «не жили богато, не фиг и начинать» вызывает у меня очень большие вопросы. А некоторые еще и гордятся такой позицией.

Когда сложно, руководители федераций должны изыскивать внебюджетные возможности, потому что Минспорт не может предоставлять бюджетные деньги сверх нормы», – написал Губерниев в колонке для «Р-Спорта».

Вяльбе об отсутствии призовых на Кубке России: «Спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где денег заработать»