Латыпов о церемонии чествования олимпийцев: «Пообщались с ребятами из других видов спорта. Очень приятно видеть всех чемпионов в одном месте»

Российский биатлонист поделился впечатлениями от церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«День прошел отлично, всем спасибо. Организация была очень хорошая, я здесь впервые, очень все красиво. Нам провели экскурсию по дворцу, время провели с пользой, узнали много нового о нашей стране. Всю историю нам рассказали, было очень интересно и нескучно.

Конечно, каждое воспоминание об Олимпиаде оставило след и теплое внутреннее состояние. Вспоминаешь, как ты стоял на пьедестале, сразу внутри все происходит заново, это останется на всю жизнь. Эти воспоминания всегда будут греть душу.

Естественно, пообщались и со своими ребятами, так как уже сезон завершился, и с ребятами из других видов спорта. С кем-то мы были знакомы, с кем-то только сегодня познакомились. Очень приятно видеть всех чемпионов в одном месте, можно поделиться эмоциями, опытом.

Совпало так, что у меня сегодня выходной, не беспокоился, что не пошел на тренировку, потому что я сделал ее вчера», – сказал Латыпов.