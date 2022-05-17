Юрий Каминский: «По составу у меня на сегодняшний день фактически резервная команда. Однако меня это не смущает. Я бы сказал, это идеальный вариант»

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский считает, что его группа биатлонистов будет готовиться к сезону в статусе резервистов.

Ранее стало известно, что под руководством Каминского будут тренироваться Эдуард Латыпов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов и Роман Еремин. При этом группу тренера покинут Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

– Но сильнейший биатлонист сборной на сегодняшний день – Эдуард Латыпов – все-таки у вас.

– Но по остальному составу у меня на сегодняшний день фактически резервная команда. Однако меня это нисколько не смущает. Это очень хорошо для меня как тренера. Я бы даже сказал, что просто идеальный вариант. В прошлый сезон мы тоже входили в основном в статусе полурезервной команды.

– А в итоге трое из вашей группы участвовали в Олимпиаде…

– Да. Но на сегодняшний день в моей группе открытым остается вопрос об аналитике группы. Есть пара обсуждаемых кандидатур. И я бы сказал, что нам нужен больше аналитик, чем тренер-помощник, – сказал Каминский.

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