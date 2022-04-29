Логинов, Латыпов, Резцова, Ступак, Кондратюк и другие призеры Олимпиады-2022 встретятся с министром обороны Шойгу

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Призеры Олимпиады-2022 встретятся с Сергеем Шойгу.

Сегодня состоится встреча министра обороны РФ с победителями и призерами Олимпиады-2022, представляющими ЦСКА.

Мероприятие начнется в 17:00 по Москве. Перед его началом спортсмены пройдут инструктаж, а также посетят музей.

ЦСКА представляют лыжники Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Александр Терентьев; биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили; конькобежцы Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, фигурист Марк Кондратюк, фристайлистка Анастасия Смирнова.

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