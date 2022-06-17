Александр Пак: «Предвыборные методы оппонентов не совсем чистые. Даже Тихонов позвонил Майгурову и поддержал»

Исполнительный директор биатлонистов России (СБР) поделился ожиданиями от выборов президента организации, которые пройдут 23 июня.

Пак входит в команду действующего президента СБР Виктора Майгурова, второй кандидат – вице-президент организации .

– Сейчас ваши оппоненты говорят о том, что голосование должно быть закрытым. Почему это так принципиально для них?

– Я в биатлоне пришлый человек, но на протяжении 12 лет имею к нему отношение. Постоянно слышу, что биатлон России – это большая биатлонная семья. Но раз это семья, то почему на конференции, которая решает важнейшие вопросы, нельзя посмотреть в глаза членам семьи и проголосовать открыто? Некоторые говорят, что при открытом голосовании люди будут бояться голосовать против Майгурова, но это можно вывернуть и в обратную сторону, что при открытом голосовании люди будут бояться голосовать против его оппонента. Давайте как настоящая семья посмотрим честно друг другу в глаза и проголосуем, а после этого начнем работать все вместе, не уходить в оппозицию, а если критиковать, то и предлагать тоже. Я вообще не вижу проблемы в открытом голосовании.

Как говорил герой одного фильма, «Гарантию может дать только Ингосстрах», поэтому у меня нет гарантии победы. Но я абсолютно спокоен. Если наша команда заслужила доверие, показала, как мы можем работать, и люди нам доверяют, я буду работать. Если не доверяют, я сам уйду. У меня уже был такой период, когда я спокойно встал и ушел. Мне есть чем заняться.

– Но вы чувствуете рост поддержки регионов после последних событий?

– Народ в регионах, мягко говоря, очень сильно удивлен всеми этими вбросами, подачами жалоб исков и так далее. Даже те регионы, которые, откровенно говоря, не планировали нас поддерживать, звонили после этого и говорили, что не согласны с такими предвыборными методами.

И даже Александр Иванович Тихонов – самый главный критик и Виктора Майгурова, и мой лично на протяжении 12 лет, позвонил ему и поддержал. Я не уверен, что такая поддержка нас окрылит, но реакция людей, даже наших критиков, показывает, что предвыборные методы оппонентов выбраны не совсем чистые, – сказал Пак.

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