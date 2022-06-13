Тихонов о жалобе на Майгурова: «Уверен, что это работа интригана Нуждова, которого надо гнать поганой метлой. Польховский – редкая мразь и подонок»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на информацию о том, что члены совета Союза биатлонистов России ( ) подали жалобу в прокуратуру на главу организации .

Сегодня «Матч ТВ» опубликовал текст письма, где члены совета обвиняют Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«О якобы заявлении в прокуратуру на Майгурова о нецелевом расходовании средств могу сказать, что их там толком никогда и не было. Но я уверен на сто процентов, что это работа интригана Нуждова, которого надо гнать поганой метлой.

Все эти годы человек занимался только тем, что писал, строчил и наушничал, ездил по регионам и агитировал голосовать за себя, за кроссовки и тапочки. На самом деле у него нет никаких спонсоров, а в «Газпроме» он небольшая фигура. Все его программы – это вранье. Зачем ты лезешь в вид спорта, к которому не имеешь отношения?

Польховский – это редкая мразь и подонок. Я его выгнал прямо перед чемпионатом мира, потом он пытался работать в Беларуси и Казахстане, но везде его с позором выгоняли. Сейчас он надеется снова пристроиться, если пройдет Нуждов. Он вокруг себя собирает таких подонков, но не будет ничего. Некуда вас брать ни по знаниям, ни по совести, ни уже по возрасту.

Майгурову надо не спать, а подавать в суд, а министерству спорта надо наконец вмешаться в это безобразие и разобраться с авторами таких вбросов, которые позорят наш биатлон», – сказал Тихонов.