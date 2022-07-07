Польховский и Касперович станут вице-президентами СБР, если на выборах победит Нуждов (Metaratings)

займет должность вице-президента биатлонистов России ( ) по связям с регионами, если на выборах президента СБР победит .

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на предвыборную программу Нуждова.

Должность вице-президента по материально-техническому обеспечению займет , по детско-юношескому спорту – Юрий Векшин.

В сезоне-2020/21 Польховский работал главным тренером сборной России, затем он подал в отставку по состоянию здоровья.

Повторные выборы главы СБР состоятся предположительно в конце августа. 23 июня прошел один круг голосования – ни Нуждов, ни действующий глава СБР Виктор Майгуров не набрали необходимые для победы 2/3 голосов.

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