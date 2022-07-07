Польховский и Касперович станут вице-президентами СБР, если на выборах победит Нуждов (Metaratings)

Теги Валерий Польховский Союз биатлонистов России Александр Касперович Юрий Векшин Алексей Нуждов Биатлон

Валерий Польховский займет должность вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по связям с регионами, если на выборах президента СБР победит Алексей Нуждов.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на предвыборную программу Нуждова. 

Должность вице-президента по материально-техническому обеспечению займет Александр Касперович, по детско-юношескому спорту – Юрий Векшин. 

В сезоне-2020/21 Польховский работал главным тренером сборной России, затем он подал в отставку по состоянию здоровья. 

Повторные выборы главы СБР состоятся предположительно в конце августа. 23 июня прошел один круг голосования – ни Нуждов, ни действующий глава СБР Виктор Майгуров не набрали необходимые для победы 2/3 голосов.

«Я точно не пойду с ним в разведку». Раскол в биатлоне: тренер сборной выступил против президента, и его за это осудили

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные