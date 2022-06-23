Дмитрий Васильев: «Радует, что выборы главы СБР прошли с большой интригой. Это вселяет оптимизм, что наш спорт жив, он активный, небезразличный»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Сегодня в ходе отчетно-выборной конференции ни один из них не набрал достаточного количества голосов для победы. Повторные выборы должны пройти в конце августа.

– Радует, что выборы главы СБР прошли с большой интригой, что биатлонное сообщество неравнодушное. Посмотрим, как пройдут теперь выборы в августе. Это уже вселяет определенный оптимизм, что наш спорт жив, он активный, небезразличный.

– Небезразличный потому, что не было победы с подавляющим преимуществом голосов?

– Да, что не все так однозначно в нашем биатлоне. Это внушает оптимизм, – сказал Васильев.

Сегодня прошли выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Необходимые 2/3 голосов не набрал никто