Тихонов о конфликте с Губерниевым: «Его занесло – такие сходят с виража, и недалек тот час. Мне многие пытались навредить. Всевышний наказывает»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о конфликте с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.

– Когда ваш публичный конфликт закончится и закончится ли он вообще?

– Скажите мне, в какой стране возможны такие высказывания. Например, когда он сказал, мол, где был товарищ Сталин в первые три дня войны, что он зассал и никуда не высовывался. Как можно так высказаться?

Это человек с трехрублевым физкультурным образованием. Когда-то он бегал: «Александр Иваныч, разрешите с вами сфотографироваться». Я даже в книгу эту фотографию поставил.

Он талантливый, я ничего не скажу тут, у него прекрасная память, но его занесло. Как правило, такие сходят с виража и недалек тот час. Это первое.

Второе. Высказаться на всю страну, что все чемпионы мира и Олимпийских игр – просто фуфло, – это оскорбление. Ни в одной стране мира такое невозможно, особенно в мусульманских странах. Попробуйте высказаться так в адрес чемпионов мира.

– Нет желания набрать ему и сказать: «Я в Москве. Давай увидимся и поговорим без камер?»

– Нет. Ну зачем встречаться с «говорящей головой»? Он еще оскорбил, назвав меня педерастом. Ну все прекрасно знают, и я сам даю себе отчет, какой я мужик. Понимаете, это не унизило меня.

Когда он первый раз высказался против чемпионов мира и ОИ, там было где-то два миллиона матов в его адрес. Это вина работодателей, которые его держат. Что бы он ни комментировал, он знает больше всех.

– Если случайно в московской пробке его увидите и откроете окно, что ему скажете?

– Я бы ему сказал: «Привет, Дима! Вернись к тому Губерниеву, каким ты был раньше, – уважаемым и интересным человеком. И не лезь в виды спорта, где у тебя образования не хватает».

Прекрасная память, дикция. Я за то, чтобы он работал, но второй вопрос – оскорбления. Мне многие пытались навредить, я не знаю одного... Всевышний наказывает... Я бы ему никаких оскорблений не высказал.

Единственное, что я сказал, что он «говорящая голова». Но после оскорблений в адрес моих коллег – чемпионов мира и Олимпийских игр... Это же история. Поэтому... В высоком доме чаще бывает чердак запущен, – сказал Тихонов.

«Александр Тихонов – просто пидорас. Он свечку держал, что ли?» Губерниев о том, что Тихонов назвал Максима Галкина геем