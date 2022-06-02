Александр Тихонов: «Губерниев – это не личность, а грязная говорящая кукла. Его судьба предрешена»

Теги Никита Симонян Александр Тихонов Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Этери Тутберидзе контент Биатлон

Александр Тихонов ответил на оскорбления со стороны журналиста Дмитриева Губерниева.

«Я пережил и не подобное оскорбление. Биатлон с Тихоновым был самым успешным в мире: мы были лучшей федерацией, я был лучшим президентом организации (Союза биатлонистов России – Sports.ru), мы прославляли советский, российский спорт.

Биатлон с Губерниевым, кроме скандалов и полного развала, ничего не принес. Такие, как он, показывают свое лицо. Это не личность, а грязная говорящая кукла.

Что он сделал для прославления страны, кроме оскорбления великих? Это просто так не закончится, мы не простим. Мы готовим материал. Знаете, в высоком доме чаще всего чердак запущен. Он же знает, что над ним смеются.

Однажды Губерниев назвал «фуфлом» бывших чемпионов мира и олимпийских призеров. Никита Павлович Симонян, которому под сотню уже, «фуфло»? Симонян делал и делает историю! После того, как я рассказал про Тутбердизе, он тоже меня оскорбил. Но меня поддержало все фигурное катание.

А что говорить, если она заходит в холл, где дети, стоит мат, сидят женщины, которые хотят сфотографироваться, а она им: «Ну, давайте быстрее, я тороплюсь». У всех глаза на лоб лезут. А что можно предъявить Тихонову? Принял разворованную федерацию, потратил деньги, вывел федерацию на первое место в мире», – сказал Тихонов.

«Мне глубоко плевать на мнение Губерниева. То, что он сказал, это оскорбление не в мой адрес, он опускает сам себя. Мою фамилию он никогда не упоминает. Пусть историю наших лучших вспомнит. А его судьба предрешена. Если бы башка была на месте, он мог бы стать настоящим комментатором, но его занесло.

Когда-то он подходил, за пять метров говорил: «Александр Иванович, разрешите». И как только его приподняли… Но, когда его опустят, никто из народа ему руки не подаст», – добавил четырехкратный олимпийский чемпион. 

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