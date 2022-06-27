Максимов о голосе за Нуждова на выборах главы СБР: «Непонятны выпады в мою сторону. Все связывают мою позицию с работой со спортсменами, но это бред»

Тренер мужской сборной России Максим Максимов рассказал, как на его работе в команде скажется поддержка на выборах президента Союза биатлонистов России ( ) .

– Мне, честно, непонятны выпады в мою сторону. Все почему-то связывают мою позицию с моей работой со спортсменами, но этой какой-то бред.

– Почему бред? Людям кажется, что, выбирая Нуждова, вы голосуете за будущую работу в сборной.

– А разве сейчас у меня нет работы? Я занимаюсь любимым делом, у нас есть группа, мне нравится с ней работать. Точно так же, как с группой, которая была в прошлом году. Почему я должен держаться именно за топовых спортсменов? Да, люди поменялись, но группа-то осталась.

– Вы не рискуете будущей работой с этой группой, голосуя против действующего руководства СБР?

– Я честно выразил нашу позицию, в чем тут проблема? Если руководство считает, что я плох как тренер, ничто не мешает меня уволить. Я абсолютно не хочу ни с кем воевать. Но люди, которые сейчас меня упрекают работой в сборной, не понимают, что в регионе работать гораздо комфортнее.

– Почему?

– В сборной на тебя смотрит вся страна, ты занимаешься лучшими спортсменами, борешься на международных стартах за страну. Понятно, что у тренеров в регионах свои сложности, я не говорю, что им прям легко. Но в сборной, когда ты работаешь уже с состоявшимися спортсменами, все гораздо сложнее. И задачи разные. Ну и, конечно, ответственность.

– Зато в сборной выгоднее работать финансово?

– Поверьте, это не так. В некоторых регионах зарплата у тренеров выше, чем в сборной. Я сейчас не жалуюсь, мне нравится моя работа, – сказал Максимов.

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