Максимов о выборах президента СБР: «Теперь понимаю, почему некоторым делегатам не хватило смелости высказать свою истинную позицию при голосовании»

Тренер сборной России Максим Максимов объяснил, почему на выборах главы Союза биатлонистов России голосовал за Алексея Нуждова, а не за действующего главу организации .

— Мы основывались на их предвыборных программах кандидатов и их предшествующей работе в . Оба они трудятся там не первый год. Я тоже не вчера пришел в биатлон.

Ни Алексей Нуждов, ни Виктор Майгуров не являются моими приятелями. Но у меня было достаточно времени для анализа ситуации, а ситуацию я вижу намного глубже, чем многие. Ведь в сборной в качестве тренера я работаю четвертый год. И вижу не только верхушку айсберга, но и то, что находится под водой.

На мой взгляд, для развития российского биатлона будет лучше, если президентом станет Нуждов. Может быть, это ошибочное мнение, но это наша позиция.

— Каждый имеет право на свою позицию.

— Вот и один из делегатов, выступая перед началом голосования, рассказывал, что мы большая семья и поэтому голосовать надо открыто — мол, кого нам стесняться?

А может, открытого голосования все и побоялись? Что ты открыто проголосуешь не за того и потом тебя будут клеймить? Повторюсь, я при выборе руководствовался тем, что будет лучше не лично для меня, а для нашей федерации и биатлона в целом. А тут вдруг прилетает такой накат со стороны. Мне теперь весь день звонят со всей России, шутят, что теперь точно уволят. А несколько регионов на полном серьезе уже предложили работу.

Не думаю, что до этого дойдет. Но теперь прекрасно понимаю, почему некоторым делегатам не хватило смелости высказать свою истинную позицию при голосовании. Я голосовал за то, чтобы выборы президента проходили путем тайного голосования. Мне кажется, только в этом случае они могут быть объективными.

— Давайте проясним. Вы же голосовали не за Майгурова не из-за развала вашей с Юрием Каминским группы?

— Да это здесь при чем? Мы ведь на конференции не друзей себе выбираем! – сказал Максимов.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?