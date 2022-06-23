«Я расстроен, что некоторые показали верх непорядочности. Например, Максим Максимов, который голосует против Майгурова». Ростовцев о выборах главы СБР

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил первые итоги выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Сегодня на отчетно-выборной конференции ни один из них не набрал достаточного количества голосов для победы. Повторные выборы должны пройти в конце августа.

«Я расстроен, как, наверное, и все конструктивное биатлонное сообщество, меня удивило, что Майгурову не хватило одного голоса. Я понимал, что оппоненты Майгурова будут применять грязные технологии, понимал, что Нуждов окружил себя такими людьми, которые показали себя в полной красе.

Например, Еслев Александр Иванович (председатель совета СБР), который палец о палец не ударил для развития биатлона, сегодня саботировал и просто мешал работе конференции своими неадекватными замечаниями, такая у Нуждова команда.

Мне очень жаль, что некоторые делегаты проголосовали за Нуждова и Еслева, если они придут к власти, то это будет катастрофой для всего российского биатлона.

Я расстроен еще и тем, что некоторые люди показали верх непорядочности. Например, Максим Максимов, который избран делегатом от Ямало-Ненецкого округа с рекомендацией проголосовать за Майгурова, голосует против него. Расстроен, что грязь, интриги и пошлость стали нормой биатлонного сообщества», – сказал Ростовцев.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами?

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