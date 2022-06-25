Глава Федерации биатлона ЯНАО о выборах президента СБР: «Дали Максимову задание голосовать за действующее руководство»

Глава Федерации биатлона Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Заколюкин рассказал, что дал тренеру мужской сборной России Максиму Максимову задание проголосовать за на выборах президента Союза биатлонистов России.

Максимов был делегатом ЯНАО на отчетно-выборной конференции , которая прошла 23 июня. Действующему главе организации Майгурову не хватило одного голоса для победы над в первом туре. Сообщалось, что Максимов проголосовал за Нуждова.

«Я еще не разбирался в этой ситуации. Пока ничего не могу сказать касательно того, за кого голосовал Максимов. Будем разбираться и потом собираться.

Документа или соглашения, по которому нужно было голосовать за определенного человека, конечно, не было. Мы доверили Максимову сделать правильный выбор. Мы дали задание, чтобы он голосовал за действующее руководство», – сказал Заколюкин.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?