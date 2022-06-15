Ильдар Нугманов о выборах президента СБР: «Руководители федераций говорят, что будут голосовать за Майгурова, потому что у них установка от регионального Минспорта»

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Президент федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что глав региональных федераций обязуют голосовать за Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост президента СБР претендуют Майгуров и Алексей Нуждов.

– Недовольных регионов много?

– Думаю, большинство. Майгуров на выборах надеется на поддержку Минспорта и ОКР.

– Но голосовать будут не Минспорт и ОКР, а регионы.

– Я разговаривал с некоторыми руководителями федераций. Они говорят: если голосование будет тайным, то мы будем за Нуждова. Если голосование будет открытым, то за Майгурова, потому что у нас установка от регионального Минспорта – голосовать за Майгурова. А если не проголосуем за него, нас могут уволить или сократить финансирование.

Эти разговоры не единичные, так что я сомневаюсь, что выборы будут честными. Хотя госорганы – в данном случае Минспорт – никак не должны вмешиваться, потому что это нарушение закона об общественных организациях. Есть олимпийские чемпионы, именитые спортсмены, которые дают интервью в поддержку Майгурова, а сами хотят голосовать за Нуждова. Люди опасаются начальства…

– Почему нельзя было подавать все эти жалобы раньше? Год назад, полгода назад. Сейчас выглядит как провокация перед выборами.

– Объясню за себя. Год назад я не владел ситуацией в той мере, что сейчас. И для регионов это нормально – там все заняты своими делами, никто не следит за СБР. Я не только президент, но и практикующий тренер, постоянно на сборах, поэтому был не совсем в теме, что делается в СБР. Кто-то называет их ОПГ СБР, кто-то говорит – хороший СБР. Я к этому относился с усмешкой – какой там ОПГ… Не вникал в эти дела.

Но время идет, и есть ситуации, которые заставили вникать. Проблемы с изменением Устава; игнорирование Совета СБР со стороны Майгурова; момент, когда тренеры написали Майгурову письмо с просьбой провести выборы до 15 мая, до того, как составлять сборную – а он отказался; наконец, вопросы по бюджету и помощи регионам. Все это накапливается.

Взять тот же поддельный диплом. Когда я голосовал за Майгурова в 2020-м, я об этом просто не знал. Если бы знал – конечно, не стал бы его поддерживать.

Майгуров некомпетентен как президент, Минспорту и Ханты-Мансийску, который его выдвинул, стоит задуматься – кого они поддерживают? Но это моя оценка – эмоциональная, какая угодно. А правоохранительные органы нам разложат – есть нарушение закона или нет? И потом поговорим, – рассказал Нугманов.

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