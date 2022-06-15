Ильдар Нугманов о выборах президента СБР: «Руководители федераций говорят, что будут голосовать за Майгурова, потому что у них установка от регионального Минспорта»

Президент федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что глав региональных федераций обязуют голосовать за на выборах президента биатлонистов России (СБР).

На пост президента СБР претендуют Майгуров и .

– Недовольных регионов много?

– Думаю, большинство. Майгуров на выборах надеется на поддержку Минспорта и ОКР.

– Но голосовать будут не Минспорт и ОКР, а регионы.

– Я разговаривал с некоторыми руководителями федераций. Они говорят: если голосование будет тайным, то мы будем за Нуждова. Если голосование будет открытым, то за Майгурова, потому что у нас установка от регионального Минспорта – голосовать за Майгурова. А если не проголосуем за него, нас могут уволить или сократить финансирование.

Эти разговоры не единичные, так что я сомневаюсь, что выборы будут честными. Хотя госорганы – в данном случае Минспорт – никак не должны вмешиваться, потому что это нарушение закона об общественных организациях. Есть олимпийские чемпионы, именитые спортсмены, которые дают интервью в поддержку Майгурова, а сами хотят голосовать за Нуждова. Люди опасаются начальства…

– Почему нельзя было подавать все эти жалобы раньше? Год назад, полгода назад. Сейчас выглядит как провокация перед выборами.

– Объясню за себя. Год назад я не владел ситуацией в той мере, что сейчас. И для регионов это нормально – там все заняты своими делами, никто не следит за СБР. Я не только президент, но и практикующий тренер, постоянно на сборах, поэтому был не совсем в теме, что делается в СБР. Кто-то называет их ОПГ СБР, кто-то говорит – хороший СБР. Я к этому относился с усмешкой – какой там ОПГ… Не вникал в эти дела.

Но время идет, и есть ситуации, которые заставили вникать. Проблемы с изменением Устава; игнорирование Совета СБР со стороны Майгурова; момент, когда тренеры написали Майгурову письмо с просьбой провести выборы до 15 мая, до того, как составлять сборную – а он отказался; наконец, вопросы по бюджету и помощи регионам. Все это накапливается.

Взять тот же поддельный диплом. Когда я голосовал за Майгурова в 2020-м, я об этом просто не знал. Если бы знал – конечно, не стал бы его поддерживать.

Майгуров некомпетентен как президент, Минспорту и Ханты-Мансийску, который его выдвинул, стоит задуматься – кого они поддерживают? Но это моя оценка – эмоциональная, какая угодно. А правоохранительные органы нам разложат – есть нарушение закона или нет? И потом поговорим, – рассказал Нугманов.

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