«Мы наблюдаем устаревшие предвыборные технологии от одного из претендентов на пост президента СБР». Левунин о жалобе на Майгурова

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин оценил новость о том, что на главу организации Виктора Майгурова была подана жалоба в прокуратуру.

«Касательно вашего вопроса прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о заявлении Александра Ивановича Еслева по поручению некоторых членов совета СБР могу ответить только одно – что нет заявления и комментировать нечего.

Мы все неоднократно становились свидетелями информационных всплесков, связанных с различными заявлениями и подписаниями, которые в результате оказывались или неподписанными, или подписанными не всеми подписантами, или с ними приключались иные метаморфозы. Поэтому если нет четкого документа, то и комментировать нечего. Это первое.

Второе: данная ситуация – скан первой страницы письма в телеграм-канале и далее опрос корреспондентами спортивных и других СМИ максимально возможного количества респондентов по возможной ситуации – не имеет никакого отношения к российскому биатлону, управлению общественной организацией и обсуждению каких-либо биатлонных вопросов.

То, что мы все сейчас с вами наблюдаем – это устаревшие предвыборные технологии, исходящие от одного из двух претендентов на пост президента СБР (участвовать в выборах планируют сам Майгуров, а также вице-президент СБР Алексей Нуждов – Sports.ru).

К сожалению, приходится наблюдать именно это и ничего более. Очень хочется, чтобы подобные методы и способы не использовались в дальнейшем, но каждый сам определяет свои границы», – заявил Левунин.

Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова