Евгений Редькин: «Какой-то раскол в руководстве СБР есть. Честно говоря, я не могу понять, кто там что делит»

Олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евгений Редькин считает, что в руководстве Союза биатлонистов России ( ) существует раскол.

Ранее стало известно, что члены совета СБР, а также глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов подали жалобы в прокуратуру на главу СБР Виктора Майгурова. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Я не знаю, что стало поводом, я в это не погружаюсь. Но какой-то раскол (в руководстве СБР) есть, и я этому не очень-то и рад. Конечно, это связано с предстоящими выборами президента организации. В сегодняшней ситуации нам надо договариваться между собой, объединяться и что-то решать. Честно говоря, я не могу понять, кто там что делит.

Причем, как я понимаю, сам Алексей Викторович Нуждов не подает на Майгурова в суд, а это делает какая-то группа людей. Естественно, что во всей этой ситуации мало хорошего», – сказал Редькин.