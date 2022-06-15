Владимир Драчев: «Майгуров совершил большую ошибку, что пошел на выборы. Верю, что придет новый президент и будет совсем другое развитие биатлона»

Бывший глава Союза биатлонистов России назвал ошибкой выдвижение на новые выборы президента .

Ранее стало известно, что члены совета СБР, а также глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов подали жалобы на Майгурова в прокуратуру. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Правда всплывает потихоньку. Майгуров совершил большую ошибку, что пошел на выборы. Его же предупреждали, об этом никто особенно не говорил, но многие знают, что там происходило. Вот народ и не выдержал, начал выгружать информацию. Скоро она станет известной, это может случиться как до, так и после выборов.

Не знаю, какая вообще позиция у Майгурова. Верю в то, что придет новый президент и будет совсем другое развитие биатлона и отношение к региональным федерациям», – сказал Драчев.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На пост претендуют Майгуров, возглавляющий организацию с 2020 года, и вице-президент .