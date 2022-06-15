Ильдар Нугманов: «В программе Майгурова по развитию регионов было 30 млн, а по факту только два – это по моим данным. Зато сами себя в зарплате не обижают»

Президент федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о том, почему составил две жалобы в прокуратуру на главу биатлонистов России (СБР) .

– Основных претензий к Майгурову у меня две: а) игнорирование Совета СБР и его решений, б) невыполнение программы поддержки регионов. В предвыборной программе в 2020-м он прописал 150-миллионный бюджет СБР и помощь регионам – 30 млн.

По моим данным, выделено 2 млн. Сам Майгуров говорит, что 10-11 – в разных источниках по-разному. Где остальные деньги – от 20 до 28 млн? И это при том, что себе и своему окружению он назначил баснословные зарплаты: порядка 500 тысяч себе, у ближайшего соратника – исполнительного директора – больше 350.

Программа поддержки регионов не выполняется, зато программа зарплат Майгурова и его соратников как-то выполняется – по мне, это нецелевое использование денег.

– Прежде чем подавать жалобу, вы общались с Майгуровым?

– И я лично с ним созванивался, и Совет СБР приглашал его на зум-конференцию. Он неохотно согласился один раз и потом самостоятельно ушел со связи – не стал задерживаться, когда мы начали задавать вопросы. Он не знал, что ответить, и покинул конференцию. То есть это невыполнение уставных обязательств – потому что Совет СБР это руководящий орган, постоянно действующий, а президент лишь единоличный исполнитель. Поведение Майгурова не совсем понятно.

Что касается нашего личного разговора. 24 или 25 мая я дал интервью по итогам года у нашей региональной федерации, коснулся работы Майгурова – заявил, что у него хромает поддержка регионов. После этого он мне позвонил, я задал ему вопросы, но он не смог на них ответить.

Вопросы касались денег: зарплаты президента и замов, бюджета СБР. Говорить про зарплаты он отказался, сославшись на персональные данные. По поводу бюджета сказал мне: пишите официальное письмо в СБР. Я написал, а он в ответ отправил не бюджет, а какой-то проект, расходящийся с реальностью.

Получается, президент закрылся полностью – как с ним разговаривать? Я сообщил, что готовится жалоба в прокуратуру – для него это не новость. Человек постоянно нарушает Устав (и тем самым нарушает законы РФ), ему на это указывают – но он не реагирует. Когда все методы исчерпаны, остается только подать эту жалобу.

– Откуда у вас информация о зарплатах Майгурова и Пака?

– Из достоверных источников, я не могу их сообщить. Добыта путем вопросов и ответов. Все, кто интересуются биатлоном, давно знают эти цифры.

– Майгуров как-то объяснял вам, почему на помощь регионам ушли якобы не те деньги, которые планировались в программе?

– На все такие вопросы он отвечает, что программа поддержки регионов – 11 млн, и на этом все. А про программу, которую он представил нам в 2020-м, видимо, забыл. Есть факты, их не опровергнуть.

– Как именно реализуется эта программа поддержки? Региону обещают определенный объем инвентаря и привозят (или привозят недостаточно)?

– На примере моей федерации. В 2019 году (еще до прихода Майгурова) мы написали письмо: пожалуйста, выделите нам помощь по этой программе. Первый раз нам отправили 10 рычажно-пружинных винтовок и 20 установок. Мы их раздали спортивным организациям по административным районам республики и начали тренировки.

Второй раз мы получили порядка 10 винтовок и то ли 20, то ли 40 установок – тоже все раздали. То есть в течение года регионам что-то передают: в прошлом году дали одним, в этом другим. Кто нуждается, тем в первую очередь. Это могут быть не только винтовки – например, Кемеровская область помимо стрелкового инвентаря получила 6 пар роллеров, 6 пар креплений.

Допустим, СБР заложил 30 млн на регионы (если брать программу Майгурова) – и эти деньги как-то распределяются, у федераций собирают письма, технический комитет принимает решения. Думаю, со стороны СБР нет смысла выделять роллеры Ханты-Мансийску – у них и так с инвентарем все в порядке. А вот развивающимся регионам можно дать побольше.

И получается что-то вроде очереди: кто-то уже что-то получил и доволен, кто-то еще ни разу не получил и ждет. Отследить это довольно сложно. Один регион может сказать: а чего жаловаться, мы же получили. Зато другие десять регионов скажут: а мы до сих пор ничего.

Вопрос не в процедуре и не в очередности, а в объеме, в котором программа реализуется. В программе Майгурова было 30 млн, а по факту или 10-11, как он говорит, или 2 – это по моим данным. Зато сами себя в зарплате не обижают, – сказал Нугманов.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы разобрались