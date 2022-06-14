В Генпрокуратуру направлена вторая жалоба на финансовую деятельность Майгурова в СБР

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента Союза биатлонистов России ( ) .

«Одна жалоба подана со стороны президиума совета СБР, еще одна – от моего имени. В моем заявлении дополнительно сообщается, что Виктор Викторович не выполнил программу поддержки регионов.

С учетом доходной части СБР, регионам должны были быть выделены 30 миллионов рублей. По моим данным, до них дошли только два (миллиона рублей). Майгуров говорил о том, что на поддержку регионов было направлено 10-11 миллионов, но даже если это так, то порядка 20 миллионов все равно не хватает.

При этом себе и своему окружению он исправно платит зарплату: от СБР ежемесячно ему поступает примерно 500 тысяч (рублей), исполнительному директору – больше 350 тысяч. Программа не выполнена, но зарплату они продолжают получать.

Виктор Викторович пригрозил судом, но это выглядит смешно. Подать заявление имеет право любой человек, который не согласен с теми или иными действиями другого человека. Он, конечно, может подать в суд, но дело это абсолютно бесперспективное», – сказал Нугманов.

Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова