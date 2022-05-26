Председатель совета СБР Еслев: «Нугманов из тех людей, которые слов на ветер не бросают. На заседании президиума нашей федерации были заметны признаки давления»

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев заявил, что его пытаются лишить голоса на предстоящих выборах президента организации.

Сейчас кандидатами на должность главы СБР являются Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. Отчетно-выборная конференция пройдет 23 июня.

«Давление оказывается, в том числе и на меня. Определенными товарищами из СБР предпринимаются попытки не допустить меня к участию в конференции, причем делается это за спиной у председателя Федерации биатлона Иркутской области.

Требуют, чтобы меня не избирали делегатом на конференцию. Подтверждением таких намерений является и то, что в повестку конференции не включен отчет председателя совета СБР, несмотря на то, что президиум совета СБР предлагал его заслушать.

Что касается Нугманова (главы федерации биатлона Татарстана – Sports.ru), то он из тех людей, которые слов на ветер не бросают. Таких в СБР наберется десятка полтора, поэтому если он об этом говорит, то для этого есть основания (ранее Нугманов заявил, что из Министерства спорта поступают звонки с призывом голосовать за Виктора Майгурова – Sports.ru).

С подобными звонками из Минспорта я сталкивался в прошлом, перед другими конференциями, сейчас такого не было. Хотя на последнем заседании президиума нашей федерации были заметны признаки давления – один из людей поменял свою позицию и сейчас призывает голосовать за Майгурова», – рассказал Еслев.

Глава Федерации биатлона Татарстана: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования»