Министерство спорта опровергло информацию о вмешательстве в выборы главы СБР

Министерство спорта РФ опровергло информацию о давлении на региональные федерации в преддверии выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов сообщил, что из Минспорта поступают звонки с призывами голосовать за Виктора Майгурова.

«Министерство спорта не может вмешиваться в деятельность общероссийской общественной организации, тем более оказывать какое-либо влияние на выборы главы организации. Заявления об оказываемом давлении со стороны Минспорта России не соответствуют действительности», – заявили в министерстве.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня. На должность претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Глава Федерации биатлона Татарстана: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования»