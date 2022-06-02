Губерниев о допинге в России: «Наша команда выступает кристально честно и чисто. И даже случай с Валиевой не заставит меня изменить точку зрения»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что проблемы с допингом в российском спорте нет.

«Мы сейчас выступаем во всех международных соревнованиях, окей, выступали. Я надеюсь, что все-таки этот день настанет, когда мы вернемся в большую спортивную семью повсеместно. У нас есть допинговые скандалы? Если есть, то они незначительны буквально.

Да, мы злоупотребляли, без всякого сомнения. Была ли государственная поддержка? Смешно. Случаев было много, но мы этому допингу навязали борьбу, мы эту борьбу выиграли, как это было во многих других странах, где эти проблемы были.

Сейчас под подозрением , один из самых грандиозных биатлонистов и тренеров за всю историю сначала ГДРовского, а потом объединенного немецкого спорта. Там идет очень большое расследование, и там понятно, что ГДРовская команда так или иначе злоупотребляла в целом ряде видов спорта. Как и советская, кстати. Здесь я употребляю именно слово «злоупотребления», которые были то там то сям, и все эти истории тоже известны.

Мы продолжаем демонстрировать полную нетерпимость к вопросам применения допинга, и наша команда выступает кристально честно и чисто. И даже случай с не заставит меня сейчас изменить мою точку зрения, потому что там нужно разбираться, как это попало.

Здесь вопросы профессионализма команды, врача, тренера, спортсмена, без всякого сомнения. Там тоже бывают самые разные нюансы, связанные с приемом того или иного лекарства или психологической добавки», – рассказал Губерниев.

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