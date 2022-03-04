Депутат Свищев: «Не исключаю, что антироссийская истерия МОК, точнее, их спонсоров, отрицательно повлияет на допинговое дело Валиевой»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о допинг-скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Разбирательства по этому делу еще продолжаются.

«Не исключаю, что нынешняя антироссийская истерия МОК (Международного олимпийского комитета), а точнее, их спонсоров, отрицательно повлияет и на допинговое дело Валиевой. Мало ли что им в голову взбредет.

Все, что казалось вчера невозможным и отрицалось, сегодня становится реальным. Если МОК принял решение отозвать свои награды, олимпийские ордена у руководителей государства, которое на высочайшем уровне провело Олимпиаду в Сочи, то я уже ничему не удивлюсь. От них можно ожидать все что угодно.

Самое главное, чтобы они окончательно не сломали нашей девочке карьеру. Этого нельзя допустить. Мы очень не хотим, чтобы так было, и будем отстаивать интересы нашей чемпионки до конца. CAS (Спортивный арбитражный суд) еще никто не отменял и не запрещал, дорога нам туда не закрыта. Поэтому мы будем до последнего защищать интересы Камилы Валиевой в суде», – сказал Свищев.

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