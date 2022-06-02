Бабиков о непопадании на Олимпиаду: «Тут никто не виноват, кроме меня. Цветков был прекрасен и был достоин поехать туда»

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Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что Максим Цветков заслуженно попал в состав сборной на Олимпиаду в Пекине.

В феврале Бабиков оказался вне заявки на зимние Игры. Цветков завоевал на них бронзу в эстафете. 

«Тут никто не виноват, кроме меня, все спортсмены были достойны. Макс был прекрасен и был достоин поехать туда», – заявил Бабиков.

Оба биатлониста готовятся к следующему сезону в группе Сергея Башкирова.

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