Бабиков о непопадании на Олимпиаду: «Тут никто не виноват, кроме меня. Цветков был прекрасен и был достоин поехать туда»

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что Максим Цветков заслуженно попал в состав сборной на Олимпиаду в Пекине.

В феврале Бабиков оказался вне заявки на зимние Игры. Цветков завоевал на них бронзу в эстафете.

«Тут никто не виноват, кроме меня, все спортсмены были достойны. Макс был прекрасен и был достоин поехать туда», – заявил Бабиков.

Оба биатлониста готовятся к следующему сезону в группе Сергея Башкирова.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали