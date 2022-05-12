Максим Цветков: «Олимпийская медаль особенно ценна тем, какой путь пришлось пройти. Есть душевные силы и мотивация замахнуться на большее»

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от выступления на Олимпиаде в Пекине.

В феврале Цветков завоевал бронзу в эстафете и дважды становился четвертым – в спринте и индивидуальной гонке.

– Безусловно, положительные впечатления, хотя результат в отдельных гонках был не тем, на который рассчитывал. Но есть олимпийская медаль, да еще и на первых для меня Играх. И особенно она ценна тем, какой путь пришлось к ней пройти.

– Как после двух обидных четвертых мест на Олимпиаде смогли настроиться на последующие старты?

– Бороться нужно было в каждой гонке. Поэтому не было такого, что я расстроился, упал духом. Если опустишь руки, то бесполезно выходить на старт.

К тому же я знал, что командная эстафета – это самый главный старт для меня, так как бежишь не только за себя, ответственность за всю команду. В любом случае нужно бороться дальше, потому что и сезон на этом не заканчивается, и карьера продолжается.

– Считаете ли, что эта олимпийская бронза – уже вершина вашей карьеры? Или еще остались душевные и физические силы замахнуться на большее?

– Душевные силы и мотивация есть, есть определенные личные цели. Хотя в плане медалей, возможно, это мой пик. Я не знаю, сложится ли еще так, что я достигну более высоких вершин. Тем более сейчас ситуация такая сложная и непонятная. Но для себя цель стать еще лучше, безусловно, есть, – заявил 30-летний спортсмен.

Цветков также является чемпионом мира 2017 года в эстафете и чемпионом Европы 2014 года в гонке преследования.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали