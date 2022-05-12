Цветков о спаде в карьере: «Меня подкосило то, что в 2018 году нас не пустили на Олимпиаду. Мог закончить со спортом, но меня очень поддержала семья»

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Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о спаде в карьере после 2018 года.

«Надо сказать, что долгое время моя карьера развивалась очень хорошо, без каких-то серьезных испытаний. Результаты в биатлоне у меня сразу пошли по возрастающей.

Уже в первый год я выиграл Спартакиаду учащихся, потом чемпионат мира среди юношей, чемпионат мира среди юниоров, а когда перешел во взрослую команду, то сразу стал чемпионом Европы и были медали с этапов Кубка мира.

Меня подкосило то, что в 2018 году нас не пустили на Олимпиаду в Корее. Вот тогда начался самый тяжелый период в карьере, был сильный психологический спад, потом и здоровье начало подводить, мог вообще закончить со спортом, но меня очень поддержали родственники, семья», – сказал Цветков.

Также биатлонист рассказал о помощи со стороны двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Анатолий Николаевич, конечно, внес большой вклад в российский биатлон. Он столько для детского биатлона сделал! А для меня лично? Когда у меня случился спад в карьере, был абсолютно неудачный сезон, я с ним созвонился, попросил, чтобы помог перейти мне в команду Санкт-Петербурга.

Сейчас у меня параллельный зачёт на соревнованиях – Санкт-Петербург и Вологодская область. Анатолий Николаевич был одним из тех людей, кто помог мне справиться с этой ситуацией и выйти на прежний уровень», – добавил Цветков.

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