Алексей Нуждов: «Я часто слышу, что Нуждов в биатлоне ничего не понимает. Но уровни руководящей работы, начиная с низовой, я все прошел»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов высказался о решении баллотироваться на выборы главы организации.

«Я часто слышу: «Нуждов в биатлоне ничего не понимает». Ну, послушайте, уровни руководящей работы, начиная с низовой, я все прошел. Их, наверное, немного: муниципальный уровень, региональный уровень, и последние четыре года я уже в органах управления федерации всероссийской – Союза биатлонистов России.

То есть все уровни и проблемы – от первого ребеночка, который пришел заниматься биатлоном в муниципальную школу, до спорта высших достижений – мне ясны и понятны.

В то же время мне как директору спортшколы был понятен уровень погруженности, влияния, помощи низовой структуре со стороны организации региональной – я же застал времена, когда у нас президентом федерации биатлона Московской области была Анфиса Анатольевна Резцова.

Я понимал, как может спортивная школа взаимодействовать с региональной федерацией, тут тоже уровень был понятен. Поэтому вывод для себя я сделал там один: хочешь, чтобы этот инструмент работал, и чтобы какая-то реальная помощь была со стороны региональной федерации клубу?

Не сетуй на обстоятельства, возглавь это сам, то есть займись этим сам. А не то что кто-то кого-то там подсидел…» – сказал Нуждов.