Ильдар Нугманов: «Нравится позиция Нуждова, заявляющего, что зарплату в СБР он получать не будет, а советник и директор не нужны. Это сразу 15 млн экономии»

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Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов объяснил, почему на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) поддержит кандидатуру Алексея Нуждова.

«Чего стоит прецедент «письма тренеров» с просьбой провести выборы главы СБР не позже середины мая. Просьба, кстати, вполне обоснованная. Письмо подписали уважаемые специалисты, заслуженные тренеры, тренеры сборной.

Виктор Викторович Майгуров от письма отмахнулся, сказав в прессе, что подписавшие письмо 34-35 человек — это 1 процент, на который едва ли стоит обращать внимание. Подобное заявление покоробило очень многих – в частности тех подписавших тренеров, чьи воспитанники на Олимпийских играх обеспечили практически все биатлонные медали. Это разве 1 процент? А где еще 99? Чем они занимаются?

С учетом неутвержденного Минюстом нового Устава СБР получается, что подписавшие письмо были совершенно правы – не было у руководства Союза веского повода отодвигать выборы президента едва ли не на середину лета.

О чем теперь должны думать подписавшие письмо? Вероятно, о том, что Майгуров, перенесший на конец июня выборы, задумал удержаться во главе СБР на пару лишних месяцев – либо плавает в каких-то юридических моментах, либо хитрит. Может ведь получиться так, что никто из кандидатов не соберет 23 июня 2/3 (согласно действующему Уставу) голосов. Что тогда? Тогда должна быть назначена следующая Конференция – еще через два месяца, то есть уже почти осенью. Еще два месяца расходов на зарплату высшего аппарата СБР.

Я изучал вопрос – совокупная зарплата президента, исполнительного директора и советника президента составляют около 15 миллионов в год – это почти 30% всех расходов на содержание офиса СБР, выплату зарплаты сотрудникам, командирование их, оборудование и расходные материалы.

Разве не может мне в таком свете не нравится позиция Нуждова, заявляющего, что зарплату он принципиально получать не будет, а исполнительный директор и советник в нынешних условиях в СБР попросту не нужны. Это сразу 15 миллионов экономии. Это годовой бюджет нашей региональной федерации. Это больше, чем СБР оказывает помощи всем региональным федерациям – их, кстати, больше 50. Вот, в общих чертах, те мотивы, по которым делегат от Федерации биатлона республики Татарстан будет голосовать за кандидатуру Нуждова», – отметил Нугманов.

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