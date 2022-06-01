Павел Ростовцев: «С сожалением и сарказмом воспринял заявление Нуждова о привлечении 100 млн рублей на премиальные на российских соревнованиях»

Трехкратный чемпион мира по биатлону поделился мнением о том, какие призовые должны быть на российских стартах в новом сезоне.

«Я с сожалением, а где-то и с сарказмом воспринял информацию о том, что кандидат на пост руководителя Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил: «Я привлеку 100 миллионов рублей на премиальные на российских соревнованиях. Они должны соответствовать Кубку мира. Должны получать не только спортсмены, но и тренеры».

Я не верю, что сегодня можно привлечь такие средства. Мы в биатлоне в 2018 году, накануне очередных выборов главы , наслушались много сказок о том, что при новом руководителе всем будет «финансовое счастье».

Одно дело – в конкурентной борьбе на Кубке мира завоевывать премиальные, попадая в первую шестерку или первую десятку. Другое дело – внутрироссийские соревнования, где уровень конкуренции – это надо признать – гораздо ниже.

Не нужна эта «гонка премиальных». Да, они должны быть, но – адекватные. Если Минспорта такую возможность найдет и сумеет согласовать это на федеральном уровне (у Минэкономики, Минфина своя правда), то это будет здорово.

С другой стороны, СБР и другим федерациям надо работать над тем, чтобы организаторы могли обеспечить премиальный фонд. Я знаю, как это делалось в Красноярском крае. Это не может быть сделано за счет бюджета, потому что есть правила и Бюджетный кодекс. Но на всех первенствах по фристайлу и сноуборду, которые мы проводили, на Кубке мира по сноуборду, на Гран-при по фигурному катанию был внебюджетный источник. Когда на уровне руководства региона принималось решение о проведении этого соревнования, мы понимали, что надо искать внебюджетные средства. И мы их находили. Почему бы не обеспечить за счет принимающей стороны какой-то размер премиального фонда?

Это также может стать основой для конкуренции регионов за право проводить соревнования. Увидеть на трассе в своем регионе Большунова, Непряеву, дать возможность ребятишкам, которые занимаются в спортивных школах, с ними пообщаться… Для болельщиков они – национальные герои!» – сказал Ростовцев.

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