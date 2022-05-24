Майгуров о выборах в СБР: «Не совсем понимаю амбиции Нуждова. Посмотрим, кого поддержат наши регионы»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о предстоящих выборах президента организации. 

– Сейчас я в меньшей степени занимаюсь выборами, а осуществляю свою непосредственную деятельность. Считаю, что члены СБР, наши региональные федерации, должны оценить нашу работу – мою, моей команды, нашу совместную с ними работу. Я надеюсь на адекватную оценку. 

Я никому не звоню, не убеждаю и не агитирую за себя голосовать. 

Алексей Нуждов – технический кандидат? Сговор у вас с ним или вы настолько уверены, что вас переизберут?

– Мы знаем друг друга не первый год, как минимум уже четыре года. Честно говоря, не совсем понимаю его амбиции в данном случае. Считаю, что сделано достаточно много, и нами совместно тоже. 

Он много сделал для развития биатлона в московской области. У нас нет межличностных споров или конфликтов. Но раз человек решил – хорошо, будем открытыми конкурентами.

Посмотрим, кого поддержат наши регионы, – сказал Майгуров в интервью Вячеславу Фетисову. 

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